Barueri perde em casa para o Paraná e permite festa corintiana Derrota do time paulista fez ABC e América caírem uma posição na tabela.

Jogando em casa, o Grêmio Barueri bem que tentou a vitória sobre o Paraná Clube para atrapalhar o acesso, matematicamente, do Corinthians na Série B. A derrota por 2 a 1 na Arena Barueri, neste sábado deixou a equipe fora da zona de acesso. Já o Paraná Clube se afastou da zona de rebaixamento.



Além do Corinthians, o grande beneficiado pela derrota do time da casa foi o Vila Nova, que termina a rodada novamente no G-4. O Grêmio Barueri segue com apenas 51 pontos, na quinta colocação da competição e agora terá seis rodadas para tentar a recuperação e retornar ao grupo de acesso.



Já o Paraná Clube conseguiu abrir quatro pontos de vantagem para o Fortaleza, equipe que abre a zona de rebaixamento da competição. A situação ainda não é tranqüila para a equipe, mas deixou para trás os rivais América-RN e ABC, além disso, empatou em número de pontos, 40, com o Brasiliense.



O resultado fez ABC e América caírem uma posição na tabela de classificação. O alvinegro para 14º e América 15º.



Grêmio Barueri

Renê; Marcos Pimentel, Duílio, Leandro Castan e Márcio Careca; Flávio, Ralf e Esley; Basílio, Thiago Humberto (Fernando) e Pedrão (Val Baiano)

Técnico: Márcio Araújo



Paraná Clube

Gabriel; Daniel Marques, Leandro e Fabrício; Murilo, Vagner, Kleber (CA), Giuliano e Fabinho; Rodrigo Pimpão e Ricardinho (Naves)

Técnico: Paulo Comelli



Data: 25/10/2008 (sábado)

Local: Arena Barueri, em Barueri

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Antonio Hora Filho (SE)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Jair Albano Félix (MG)



Com informações do UOL Esporte