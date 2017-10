Ação do MP cobra atendimento ortopédico a noite e nos finais de semana

As Promotoras de Justiça, Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira e Iadya Gama Maio, ajuizaram Ação Civil Pública contra a Secretaria Municipal de Saúde para regularizar o atendimento ortopédico na rede pública de saúde na cidade de Natal.A Ação distribuída para a 2ª Vara da Fazenda Pública, pede que a Justiça estipule o prazo de 60 dias para que a situação atual seja normalizada. O Ministério Público requer que o atendimento de média e baixa complexidade seja oferecido também no período noturno, nos finais de semana e feriados. Atualmente o atendimento é feito apenas durante o dia e ainda assim de forma precária no Hospital dos Pescadores, nas Rocas.“Todavia, à noite e nos finais de semana, qualquer pessoa que tenha uma torção, uma lombalgia, uma pequena fratura com necessidade de imobilização terá que se dirigir ao Hospital Walfredo Gurgel (HWG), pois o Município de Natal não dispõe de serviço que garanta esta assistência aos cidadãos.”, ressaltam na Ação as Promotoras de Justiça.As representantes do MP ressaltam que esses procedimentos de ortopedia que poderiam ser oferecidos nas unidades sobrecarregam os serviços do maior hospital de urgência e emergência do Estado. “É importante destacar que tais procedimentos de complexidade mediana, em altíssimo número, conforme atesta o Diretor do HWG, atrapalham sobremaneira o atendimento ao politraumatizado grave que chega ao Pronto Socorro Clóvis Sarinho, reduzindo a qualidade deste atendimento pela equipe de saúde, que se vê sobrecarregada com casos mais simples, pondo em risco a qualidade de atendimento aos casos mais sérios e gerando as famigeradas filas de pacientes nos corredores do hospital.”, justificam.A Ação Civil Pública foi ajuizada devido o não cumprimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde dos compromissos assumidos em audiência realizada em janeiro desse ano. Na ocasião, foi informado ao Ministério Público que em 1º de fevereiro começaria o atendimento 24 horas em ortopedia no Hospital dos Pescadores, com a realização de procedimentos que não envolvem intervenção cirúrgica, como imobilização do local afetado por fratura e colocação de gesso, recolocação de fragmentos com manobras externas seguida de engessamento etc.O Ministério Público Estadual tenta resolver extrajudicialmente a situação desde outubro do ano passado, quando foi instaurado o Inquérito Civil 013/07, que teve como objetivo apontar soluções para afastar o atendimento de baixa complexidade do Hospital Walfredo Gurgel.

