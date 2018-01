Operação Sal Grosso: promotor crê que até final do ano alguns procedimentos chegam à Justiça

Arquivo Promotor Eduardo Medeiros lembra que o começo dos trabalhos foi difícil.

O promotor explicou que cada procedimento independe um do outro. Sendo assim, dependem do andamento das investigações serem remetidos à Justiça. Decorridos dez meses da deflagração da “Sal Grosso”, Eduardo Medeiros destacou que “é um trabalho de complexidade grande”.Para ele, no começo, o que mais dificultou os trabalhos foi a estrutura disponibilizada. “Mas com o decorrer do tempo, conseguimos uma maior celeridade principalmente nos últimos seis meses”, ressaltou o promotor do Patrimônio Público.O delegado Lenivaldo Pimentel, um dos dois designados em caráter especial para a operação, concordou com o promotor no tocante a um prazo para que o inquérito seja remetido à Justiça. “Vamos trabalhar para concluir os procedimentos, mas isso depende das perícias e de outras informações”, disse.A operação Sal Grosso ocorreu em novembro de 2007 e promoveu uma verdadeira devassa onde cem policiais entraram no Palácio Rodolfo Fernandes, sede da Câmara Municipal de Mossoró.Vinte mil documentos e mais de 40 computadores foram retirados num trabalho que foi iniciado às 6h e só terminou às 11h30 do dia 14 de novembro. Paralelo à Câmara, outras três ações foram realizadas: uma na casa do presidente da mesa diretora, Júnior Escóssia (DEM, outra transcorreu no escritório de uma empresa de consultoria para licitações sediada em Fortaleza, no Ceará e a última foi no escritório do advogado Igor Linhares. O fato gerou uma crise institucional entre a subseccional de Mossoró da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público.