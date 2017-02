CMN aprova resolução que permite propaganda dentro do prédio

Vlademir Alexandre cmn alteracao horarios propaganda eleitoral renato dantas

Apesar de estar amparada por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a liberação de propaganda dentro da Câmara, no entendimento do líder do PMDB, deveria ter sido melhor regulamentada pelos vereadores. De acordo com Renato Dantas, o projeto permite absolutamente todo o tipo de propaganda eleitoral no local, e abusos podem ser cometidos.“Com esse projeto, se eu quiser ficar aqui na tribuna com o meu número na mão, de frente para a câmera, eu posso. Assim como qualquer vereador pode colocar uma foto dele aqui dentro do plenário, ou até outro candidato pode fazer uma carreata ou comício dentro da Câmara. Essa lei é absurda”, declarou Renato Dantas.O vereador argumenta ainda que o projeto não tramitou pelas comissões permanentes necessárias para a aprovação. Dessa forma, afirma que cobrará mudanças na próxima sessão ordinária, que ocorre na terça-feira (15).

Mudança de horário

Ainda na sessão desta quinta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de resolução que altera o horário de funcionamento da Câmara Municipal do Natal durante a eleição de Natal.A partir do dia 4 de agosto, quando retorna do recesso, a Câmara Municipal do Natal terá sessões ordinárias de terça a quinta-feira, das 9h às 13h, enquanto o horário de funcionamento da Casa será das 8h às 13h.