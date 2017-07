"Sandro Pimentel: "A Sabatina será uma boa oportunidade para alavancar nossa campanha para o segundo turno" Candidato do PSOl se diz preparado para discutir os problemas da cidade.

O candidato Sandro Pimentel (PSOL) acaba de chegar à Casa da Indústria, para participar da Sabatina Nominuto com os candidatos a prefeitura de Natal na noite desta quarta-feira (13). Com boas expectativas para o evento, Pimentel se disse preparado para expor suas propostas.



“Conheço bem os problemas da cidade e estou preparado para expor minhas propostas para solucioná-los”, afirmou, convicto.



Pimentel ressaltou a importância que o evento pode ter em sua campanha. “Será uma boa oportunidade para apresentar propostas e continuar nossa caminhada para o segundo turno”, finalizou.



A Sabatina Nominuto conta também com a presença dos candidatos Fátima Bezerra (PT), Miguel Mossoró (PTC), Pedro Quithé (PSL). O evento está programado para começar às 19h.