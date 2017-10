ABC/UnP/Art&C entra em quadra para disputa de título inédito

Vlademir Alexandre Rubinho: "O ABC joga hoje a partida mais importante"

Divulgação Marcos Severino: "Apenas dei prosseguimento ao trabalho de Rogério Mancini".

Deivinho, um dos destaques do time revela: "Jogo será equilibrado. A equipe deles não desiste". Artur Dantas

A campanha invicta, no entanto, não é fruto apenas dos bons resultados em quadra. De acordo com o técnico do clube, Marcos Severino, o desempenho dos atletas é somado ao trabalho da parte física.“O trabalho é baseado na estrutura profissional que o clube oferece aos atletas. Eles treinam duas vezes por dia, seis dias por semana. Pela manhã, participam do coletivo e à tarde, exercitam a parte física na praia ou na academia. Além disso, os jogadores recebem assistência de fisioterapeutas”, disse.Para o jogo decisivo desta quinta-feira (4), o alvinegro entra em quadra como favorito e com a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença. Apesar disso, Severino evita o clima de “já ganhou”. “Trabalho com os atletas o pensamento de vitória, mas sabemos que o jogo vai ser equilibrado” conclui.Os jogadores Paulo Evandro, Deivinho e Antônio Carlos concordam que o jogo contra o Fernando Pedroza será trabalhoso. “Eles não desistem da partida. Jogamos contra eles no primeiro jogo e notamos isso. O jogo aqui será mais difícil porque a quadra é menor e fica difícil conseguir espaço para armar as jogadas”, acrescenta Evandro.O diretor do Departamento Autônomo desde 2004, Rubens Lemos Filho reforça que o ABC não estaria no alto patamar sem a colaboração dos patrocinadores da equipe. Ele revelou que alguns deles estão desde 2004, acreditando no potencial do clube.O diretor destaca que o clube conquistou 12 títulos em 15 disputados em quatro anos. Segundo ele, o número aponta que o futsal é tão forte quanto o futebol. Para o jogo da final, ele finaliza: “Espero que o ginásio Jorge Tavares esteja lotado para que o público fiel e humilde do ABC possa ter mais essa alegria”.