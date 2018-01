Atleta potiguar fará embaixadas durante travessia na Ponte Forte-Redinha Conhecido como o Rei das Embaixadas, José Luz, já participou oito vezes da Maratona de São Silvestre, fazendo embaixadas.

Neste sábado (27), o atleta potiguar José Luz pela primeira vez fará a travessia da Ponte Forte-Redinha fazendo embaixadas. Conhecido como o Rei das Embaixadas, Luz já participou oito vezes da Maratona de São Silvestre, onde completou até agora 13,6 km da prova sem deixar a bola cair.



Aposentado e com 58 anos, o atleta sairá da Praia do Forte até o Mercado da Redinha com o objetivo de se preparar para mais uma edição da maratona paulista. “Esse ano estou confiante que consigo terminar os 15 km da prova e entrar para o Livro dos Recordes. O tempo é muito importante, tenho que fazer todo o percurso em menos de 2h30”, disse o atleta.



A travessia da Ponte será um dos maiores desafios de José Luz, que será acompanhado por um passeio ciclístico. A concentração será na Praia do Forte, a partir das 8 horas.