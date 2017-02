Flamengo é disparado o clube de futebol preferido do Caicoense

O instituto AGORASEi realizou uma pesquisa, em Caicó, e estudou a preferência do caicoense pelos times de futebol nacionais. Foram ouvidas 484 pessoas com idade superior a 16 anos nas zonas urbana e rural do município.Sobre a preferência pelos times nacionais, o Flamengo é disparado o clube mais amado pela torcida caicoense. 36,36% dos entrevistados disseram que torcem pelo rubro-negro carioca. Em segundo lugar, o Vasco da Gama foi citado por 10,74% dos entrevistados.O terceiro colocado na pesquisa é outro clube do Rio de Janeiro. 4,75% das pessoas ouvidas revelaram que são fiéis ao Botafogo.Da quarta a sexta colocação aparecem clubes paulistas. O Corinthians é o quarto, com 3,10%. Em quinto surge o São Paulo, com 2,89% e em sexto o Palmeiras, com 2,48%.O Fluminense, que recentemente perdeu a decisão da taça Libertadores da América, é o sétimo na preferência do torcedor caicoense. 1,86% dos entrevistados declararam que torcem pelo tricolor das Laranjeiras.Santos, Cruzeiro, São Caetano, ABC e Atlético Paranaense também foram citados na pesquisa.O número alto daqueles que dizem não torcer por nenhum time se deve, principalmente, pela opinião feminina. 43,09% das mulheres entrevistadas disseram que não têm preferência por um clube de futebol.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de julho. Seguiu o método de observação direta extensiva, com o objetivo de diagnóstico quantitativo. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do município.Também foi utilizada uma amostra aleatória probabilística de 484 entrevistados com alocação proporcional de 433 na zona urbana e 51 na zona rural. E seguiu as variáveis sexo e idade.O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,3%, para mais ou para menos sobre os resultados totais da amostra.Dados de junho deste ano do Tribunal Regional Eleitoral serviram como fonte para a elaboração da pesquisa.

Sobre o AGORASEi

O Instituto AGORASEi é uma empresa que presta serviços de pesquisa eleitoral e de mercado. Também presta consultoria na área de comunicação. O instituto está estabelecida no município de Caicó e tem atuado em todas as regiões do Rio Grande do Norte.