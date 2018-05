Aphoto promove Sarau Fotográfico

Alexandro Gurgel O Varal Fotográfico da APHOTO será durante o sarau

[email protected]

O anfitrião colocará em exposição seu trabalho feito na cidade de Salta, na Argentina, e abrirá espaço para o II Varal Fotográfico da Aphoto, onde os convidados poderão levar suas fotografias no tamanho 20 x 30 e colocá-las na exposição coletiva.Durante o evento, também será exibido o documentário “Pega de Boi no Mato – O Resgate de uma Tradição Seridoense”, com direção, roteiro e narração de Alexandro Gurgel.O evento é aberto para todos os fotógrafos, mas como a capacidade do estúdio é limitada, a Aphoto informa a importância da confirmação da presença dos interessados via e-mail ou telefone.Alexandro Gurgel (presidente da Aphoto): [email protected] oi.com.brtel.: 3211-5436 / 8896-5436