Febre aftosa: presidente do Idiarn está confiante quanto à reclassificação do Rio Grande do Norte

Fábio Rabelo Governo pretende vacinar 900 mil animais.

“O nosso sentimento é de dever cumprido. O governo fez todos os investimentos necessários para que isso acontecesse”, disse. Pessoa informou que o deputado federal Henrique Eduardo Alves manteve contato com o ministro da Agricultura Reinhold Stephanes, que confirmou a mudança.“Acredito que neste domingo, durante a Festa do Boi 2008, Natal receba a visita do ministro ou de um representante do Ministério para anunciar a reclassificação do Estado”, afirmou.Segundo o presidente do Idiarn, todas as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foram cumpridas. “O Governo abriu concurso público para contratação de pessoal para a fiscalização. Com a convocação de parte dos aprovados para o preenchimento de vagas, acredito que não falta mais nada para que o Ministério cumpra a promessa”, salienta.A reclassificação do Estado permitirá a comercialização da carne produzida em território potiguar para outros estados e países.Desde o dia 1º de outubro, a Secretaria estadual de Agricultura e Pesca (Sape) realiza a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha prossegue até o fim do mês e a expectativa do Governo é vacinar 900 mil animais no Estado.