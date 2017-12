Encontro da ONU vai discutir desenvolvimento mundial A 63ª sessão da Assembléia-Geral da Organização Mundial das Nações Unidas deve reunir 192 países

A 63ª sessão da Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas começa na próxima terça-feira (23) e deve reunir representantes dos 192 países-membros da ONU. O encontro será na sede da organização, em Nova York (EUA). Temas como mudanças climáticas, promoção dos direitos humanos, combate à fome e à pobreza, desarmamento e combate ao terrorismo vão fazer parte dos debates, que encerram no dia 1º de outubro.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da abertura da sessão, quando deverá defender o multilateralismo como ferramenta para equacionar as crises ambiental, de alimentos e energética, além de ressaltar a importância dos biocombustíveis. Lula também deve participar de dois encontros de alto nível na ONU: um sobre as necessidades de desenvolvimento da África e outro sobre as metas de desenvolvimento do milênio.



A inclusão do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, uma antiga reivindicação dos brasileiros, voltará a ser defendida por Lula. O cenário para que essa antiga reivindicação dos brasileiros se torne realidade é positivo. O presidente da 63ª sessão, Miguel d’Escoto Brockmann, disse recentemente que o objetivo central do encontro da Assembléia-Geral é democratizar as nações unidas.



A Assembléia-Geral da ONU, criada em 1945, é um fórum multilateral de discussão de temas internacionais, além de ter um papel importante no processo de padronização e codificação das leis internacionais. Entre suas principais funções estão a recomendação de princípios para a manutenção da paz e segurança mundiais e a promoção de políticas de cooperação e desenvolvimento entre os países.



Agência Brasil