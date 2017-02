Parque da Folia é ampliado para Grande Vaquejada de Currais Novos

Cedida Parque da Folia foi reformado e teve capacidade ampliada.

Os organizadores precisaram ampliar a capacidade do Parque da Folia, onde são realizadas as festas. Com a reforma, o local agora comporta 10 mil pessoas. Antes, a capacidade era de 7 mil.A organização está otimista e não é para menos. Já foram vendidas antecipadamente mais de 7 mil senhas somente para sexta-feira e domingo. A animação ficará por conta de algumas das principais bandas de forró do momento.A cidade está toda mobilizada. As pousadas estão com reservas para pessoas de Recife, Campina Grande, João Pessoa, Alagoas, Natal e cidades circunvizinhas.Além das festas, a premiação para os corredores da vaquejada também é um grande atrativo. Ao todo serão R$ 95.000 em prêmios, distribuídos entre as categorias Profissional e Amador. Até o momento, mais de 700 vaqueiros se inscreveram.A vaquejada de Currais Novos é considerada uma das maiores do estado e está realizando a sua 35ª edição.

Programação:

Sexta-feira (11) – Parque da FoliaAviões do ForróDeixe de BrincadeiraSábado (12) – Du Rei Casa ShowSolteirões do ForróForró dos PlaysForró LeroadaDomingo (13) – Parque da FoliaFerro na BonecaForró do MuídoDeixe de Brincadeira