Definido calendário dos Congressos Técnicos dos Jerns Na sexta-feira (19) pela manhã começam as reuniões com representantes de cada modalidade.

A Secretaria Estadual de Educação divulgou o calendário de realização dos Congressos Técnicos dos 39º Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (Jerns), uma promoção do Governo do Estado através da Coordenadoria de Desporto (Codesp).



Na sexta-feira (19) pela manhã, estão previstos os congressos técnicos das modalidades de ginástica olímpica, ciclismo, moutain bike e capoeira. Na parte da tarde, acontece o de basquetebol.



A programação prossegue na segunda-feira (22), no horário matutino, com os congressos técnicos de bodyboarding, surf, xadrez, futebol de mesa e, squash. No turno vespertino será a vez do futebol, voleibol de quadra e voleibol de areia.



As reuniões com os técnicos das diversas modalidades esportivas prosseguem na terça-feira (23) pela manhã, com os congressos de natação, pólo aquático, nado sincronizado, maratona cultural, judô, hipismo e tênis de mesa. À tarde, será a vez do futebol society, handebol e beach handebol.



No dia seguinte, quarta-feira (24) vão ser realizados os congressos técnicos de atletismo, ginástica rítmica, taekwondo (manhã), futebol de areia e karatê (tarde). As reuniões prosseguem na segunda-feira (29) com congressos de pesca e futsal (tarde).



Os encontros terão como local a sede da Codesp, no Centro Administrativo. Durante os congressos técnicos serão discutidos os locais de competição, tabelas dos jogos e entrega de material.



A fase final de Natal dos 39º Jogos Escolares do Rio Grande do Norte irá reunir todas as equipes vencedoras das modalidades coletivas das dez regionais dos jogos, além dos dois primeiros colocados das provas individuais.



O torneio, considerado o maior evento estudantil do país, constará de 33 modalidades esportivas¸ entre as quais, basquete, futebol de campo, pólo aquático, voleibol, futsal, natação, handebol, maratona do conhecimento, atletismo, hipismo e ciclismo.