Homem leva tiro na perna ao tentar invadir o Palácio da Alvorada Apresentando sinais de embriaguez, o homem não deu atenção às advertências dos seguranças.

Brasília - Um homem foi baleado hoje (5), por volta das 7h, ao tentar invadir o Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Segundo informações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o homem foi alertado pela segurança por mais de uma vez para que se afastasse do Alvorada, mas foi preciso agir para detê-lo. Após ser ferido a perna, o suposto invasor foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).



O homem estava sem documentos de identificação e apresentava sinais de embriaguez, segundo informações do Gabinete. A nota informa que para apurar as causas do ocorrido serão instaurados um Inquérito Policial-Militar a cargo do Exército.





Agência Brasil