TV Cabo Mossoró realiza debate com candidatos Prefeita Fafá Rosado adianta que não comparece a programa para se "proteger".

A TV Cabo Mossoró (TCM) promove debate entre os candidatos a prefeito de Mossoró neste domingo (21). Será a partir das 20h, ao vivo, direto do Salão Negro do Hotel Thermas. Vai ser o primeiro e possivelmente único debate na atual campanha.



A maior novidade da iniciativa é o não-comparecimento da prefeita Fafá Rosado (DEM), candidata à reeleição. Sua assessoria recomendou a decisão, para lhe preservar de eventuais desgastes.



Os outros três candidatos confirmação presença: Heronildes Bezerra (PRTB), Renato Fernandes (PR) da colicação "Inova Mossoró" e Larissa Rosado (PSB) da "Mossoró Pra Você". A mediação será feita pela jornalista Fabíola Parente, dos quadros da emissora.



Os jornalistas Nilo Santos e Julierme Torres, ambos da própria TCM, além do advogado Elano Figueiredo, farão parte da Comissão Reguladora. O colegiado terá o papel de analisar casos de suposto descumprimento das regras do debate, dando veredicto.



O debate será dividido em cinco blocos. No primeiro, representantes do curso de Jornalismo da Uern, Sindicato dos Servidores do Município (SINDISERPUM), da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM) e um assinante da TCM farão perguntas aos candidatos.



No segundo, quatro promotores de Justiça sabatinarão os candidatos em temas como Meio Ambiente, Patrimônio Público, Infância e Juventude, além da atuação do Ministério Público. Cada candidato sorteia o promotor que irá questioná-lo.



O bloco de número três será de confronto direto entre os concorrentes, com temas previamente definidos. O candidato sorteia o tema e o candidato que irá responder à sua pergunta.



Já o quarto bloco também confronto entre os candidatos, mas aberto quanto ao tema e escolha do concorrente que irá responder à indagação. Mesmo com a ausência adiantada de Fafá Rosado, há acerto entre as assessorias dos candidatos, para que haja sorteio do nome dela, com as perguntas que caberiam à sua vez sendo aproveitada pelos que resolveram participar.



No último bloco haverá espaço para as considerações finais dos candidatos.