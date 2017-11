Cine Sesi vai a São Paulo do Potengi neste fim de semana

A Unidade Móvel do projeto Cine Sesi Cultural estará em São Paulo do Potengi nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14). A estrutura para a projeção dos filmes será montada do Largo da Praça Matriz.Após as sessões de cinema em São Paulo do Potengi, o Cine Sesi pára por três fins de semana e será retomado em 10 de outubro, quando levará cinema gratuito para Campo Grande. O projeto ainda percorrerá, no próximo mês, os municípios de São Miguel do Gostoso e Touros. O Cine Sesi Cultural é patrocinado pelo Serviço Social da Indústria.Em todos os municípios a programação é gratuita, começa sempre às 18h30, ocorre ao ar livre e tem distribuição gratuita de pipoca.Na sessões, primeiro é exibido um filme institucional, seguido de um curta e depois um filme de longa duração.

Confira a programação do Cine Sesi em São Paulo do Potengi:

Sexta-feira (12): Até o sol raiá (PE) e Tapete vermelho (longa)Sábado (13): Câmera viajante (CE) e O ano em que meus pais saíram de férias (longa)Domingo (14): Vida Maria (CE) e Ratatouille (longa).Horário: 18h30Local: Largo Praça da MatrizEntrada gratuita.