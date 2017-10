"É perda de tempo dizer que Micarla é da base de Lula", declara Carlos Eduardo

Gabriela Duarte Carlos Eduardo volta a criticar Micarla de Sousa.

Em entrevista ao Jornal 96 , após relacionar seus feitos à frente da administração municipal, o prefeito não hesitou em pedir o voto para Fátima Bezerra e “bater” mais uma vez na deputada estadual Micarla de Sousa (PV), que apesar de manter a liderança nas pesquisas, já anda perdendo alguns pontos para os adversários.Atribuindo à Fátima o seu bom desempenho na execução de projetos, através de verbas federais, Carlos Eduardo retrucou as declarações do líder nacional do PPS, Roberto Freire, sobre a prática de “propaganda enganosa” por parte do programa eleitoral da petista, que tem enfatizado a sua “intimidade” com o presidente Lula, e, por isso, desfruta de maior facilidade em conseguir a liberação de recursos em relação aos demais componentes da bancada federal do estado, em Brasília.“Essa seria a minha reeleição, mas como não posso, Fátima está preparada para continuar a minha gestão”.A vinda de Lula é o evento mais esperado da campanha em Natal. Aliados e adversários fazem projeções sobre a influência que terá no pleito. De um lado, candidatos como Dário Barbosa (PSTU) e Sandro Pimentel (PSOL) se desdobram para arranhar a imagem do presidente, que, na opinião deles, “não está fazendo uma boa administração”.Do outro, os demais integrantes da sua base, mas que aqui disputam em lados opostos o mesmo cargo, tentam convencer o eleitor de que apesar de pertencer ao partido de Fátima, “Lula não tem mania de perseguição”.Carlos Eduardo é enfático e derruba qualquer tentativa de colocar em dúvida os motivos do presidente para dar o ar de sua graça em terras potiguares.“É perda de tempo dizer que Micarla é da base do presidente. Ela tem o apoio do político mais anti-Lula do Congresso Nacional”, declarou, referindo-se ao senador democrata José Agripino. “Ele virá aqui pedir o voto para a companheira dele, do partido dele”.Demonstrando um certo entusiasmo com as pesquisas referentes a 2010, Carlos Eduardo atribui a cotação do seu nome “ao reconhecimento do seu trabalho na prefeitura de Natal”.No entanto, o prefeito se esquiva quando é questionado sobre a real possibilidade de disputar a eleição para governador do estado. “A minha preocupação agora é eleger alguém para continuar o que eu fiz”.Ao deixar o cargo, Carlos Eduardo ficará sem mandato por dois anos. Como diz o velho ditado, “quem não aparece não é lembrado”. Para Carlos Eduardo a frase é outra: “Trabalho bem feito, ninguém esquece”.