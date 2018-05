Juventude vence o Gama e sonho de voltar à elite permanece Resultado em Caxias também foi positivo para as pretensões do América.

Juventude vence o Gama e sonho de voltar à elite permanece



A continuação da 32ª rodada tem sido um presente para o América de Natal, pois vê seus adversários permanecendo nas mesmas posições, abaixo dele. O Juventude derrotou o Gama por 3 a 2 na noite desta sexta-feira (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e faltando agora seis rodadas apenas para o final da temporada mantém o sonho de chegar ao G-4 e retornar à elite do futebol nacional em 2009.



O clube gaúcho chegou aos 49 pontos e - ainda com 18 a disputar - está distante cinco do 4º colocado, que é o Vila Nova.



O Gama, por sua vez, segue encaminhando sua queda para a Série C, pois ficou estacionado nos 32 pontos, na penúltima posição da tabela, com pouco tempo para reagir, afinal está a quatro de distância do primeiro time que no momento está fora da zona de rebaixamento. Para complicar a situação, o próximo jogo será outra vez fora de casa, contra o Vila Nova, outro clube que briga pelo G-4 nesta reta final do campeonato.



.



JUVENTUDE

Michel Alves; Juan Pérez, Dirley e Murilo Ceará (Cris); Elvis, Walker, Lauro, Marcelo Costa e Egídio; Schwenck e Mendes (Maycon)

Técnico: Ivo Wortmann



GAMA

André Zandoná; Edilton, João Vitor, Pedro Paulo e Rodrigo Ninja; Júlio César, André Silva, Edimar (Allisson) e Thiaguinho (Aragoney); Bebeto e Maia (Landu)

Técnico: Jean Cláudio



Data: 24/10/2008 (sexta-feira)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Antonio Frederico Schneider (RJ)

Assistentes: Jackson Lourenço dos Santos e Eduardo de Souza Couto (RJ)



Com informações do UOL Esporte