Paraatleta João Euzébio é convocado para Pequim Ele disputará sua terceira paraolimpíada no halterofilismo.

O Comitê Paraolímpico Brasileiro foi informado, hoje, pelo Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) que a delegação brasileira terá mais um representante na Paraolímpida de Pequim.



O atleta da Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef), João Euzébio Batista, do halterofilismo, recebeu um convite nominal da entidade internacional para disputar os Jogos, que acontecerão em setembro deste ano.



Essa será a terceira paraolímpiada de João Euzébio. ”Os nomes da seleção já estavam definidos, mas eu tinha esperança de receber um convite. Estou muito feliz com a notícia. Agora vou treinar muito mais até a competição e espero melhorar minhas marcas”, comemora o atleta que compete na classe até 82,5 kg e treina na cidade de Natal.



A partir de agora o halterofilismo terá quarto representantes na modalidade e o Brasil passa a ter 188 atletas na disputa por medalhas em Pequim.



Fonte: Sadef/RN