Fátima vota acompanhada da governadora

Maiara Felipe Fátima Bezerra já vota acompanhada de lideranças.

Uma comitiva acompanhou a candidata Fátima Bezerra (PT) até a Escola Estadual Padre Miguelinho, no bairro Alecrim, para ver a prefeiturável votar na seção 437, às 10h20. “Estou muito confiante”, declarou a petista sobre o segundo turno das eleições 2008.Além da governadora Wilma de Faria (PSB) acompanharam Fátima, o candidato a vice-prefeito Luis Eduardo Carneiro (PMDB), as candidatas a vereadoras Júlia Arruda (PSB) e Vilma Aparecida (PT), o deputado Fernando Mineiro e o filho da chefe do executivo estadual, Lauro Maia.Depois das urnas, Fátima pretende continuar fazendo visitas em vários locais. “Todos da coligação estão orientados para trabalhar até o último voto apurado. Mas tudo dentro da legislação”, salientou a candidata.