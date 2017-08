Talita e Renata garantem vaga nas semifinais do vôlei de praia

As brasileiras Talita e Renata garantiram classificação para as semifinais do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos Pequim 2008, ao derrotarem as australianas Cook e Barnett, neste domingo (17).Elas vencera por 2 sets a 0, com parciais de 24/22 e 21/14. A partida com duração de 47 minutos foi realizada na Arena de Vôlei de Praia de Chaoyang.Agora, por uma vaga na final, a dupla nacional terá pela frente as norte-americanas Misty May e Kerri Walsh, que eliminaram Larissa e Ana Paula nas quartas-de-final e são as consideradas as favoritas ao ouro.Na outra semifinal estarão as duas duplas chinesas. Aproveitando a força da torcida que lotou a arena do parque de Chaoyang, as jogadoras locais não deram chance para as adversárias.



*Com informações do COB.