Promotora flagra mulher distribuindo santinhos de Micarla e Ney Junior

Fotos: Elpidio Junior Emergunda chegou ao posto da polícia com os botons dos dois candidatos colados no peito.

O fato ocorreu em frente à Escola Estadual Professor Maria Queiroz, em Felipe Camarão. De acordo com o tenente Palácio, da Polícia Militar, uma equipe da Justiça Eleitoral, composta pela promotora e pela juíza Marta Daniela, realizava fiscalização naquela região quando flagraram a ação.“A promotora foi quem viu a mulher colando os botons e distribuindo santinhos. Com isso, nós realizamos a abordagem e constatamos que o material estava no veículo da acusada”, destacou o tenente Palácio.Após a constatação da distribuição do material, o que configura crime eleitoral, os policiais encaminharam a mulher para o posto montando no Machadinho. Identificada como Emergunda, a mulher chegou ao local bastante nervosa, ainda com os botons dos dois candidatos colados no peito, e foi direto conversar com o delegado da Polícia Federal.Os policiais alegaram tumulto no Machadinho e conduziram Emergunda para a Superintendência da Polícia Federal. Ela irá prestar depoimento agora à tarde. O delegado Joselito de Araújo Sousa informou que a propaganda eleitoral em dia de eleição é considerada crime.Ainda esta tarde, a juíza Marta Daniela irá até a Superintendência da Polícia Federal para ouvir o depoimento de Emergunda, acusada de praticar boca-de-urna. A mulher não quis conversar com a imprensa.

Ocorrências

Delegado Joselito de Araújo ressaltou que movimentação está tranquila.

O delegado informou que no início da manhã, um casal foi detido também por propaganda eleitoral. “Eles estavam com um grupo de 23 pessoas no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Amintas Barros. Todos vestiam camisas e agitavam bandeiras de um determinado candidato”, disse.Joselito de Araújo não quis revelar quem seria o candidato. Ele explicou que os outros manifestantes foram dispersados. Já o casal também foi encaminhado à Superintendência a Polícia Federal.