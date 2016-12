Massa bate na Inglaterra, mas lidera treino livre Piloto brasileiro rodou na pista em óleo derramado pela Renault de Fernando Alonso.

Felipe Massa bateu sua Ferrari, nesta sexta-feira, na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Inglaterra, que será disputado no domingo. Ainda assim, terminou com o melhor tempo, com volta de 1min19s575. O piloto brasileiro lidera o Mundial de pilotos, se transformando no primeiro brasileiro desde Ayrton Senna, em 1993, a ostentar essa posição.



Massa perdeu o controle da Ferrari ao rodada no óleo na pista derramado pela Renault do piloto espanhol Fernando Alonso.Sua Ferrari, que ficou bastante danificada, saiu da pista na curva Stowe, de média de 210 km/h, batendo a traseira, com 33 minutos restando para o fim da sessão. A bandeira vermelha foi acionada para a remoção dos destroços e retirada do óleo desse trecho do circuito, com uma parada de 18 minutos realizada.



O tempo marcado pelo brasileiro foi bem mais veloz do que a pole position estabelecida por Lewis Hamilton, da McLaren, no ano passado (1min19s997). Heikki Kovalainen foi o segundo colocado no treino, com 1min19s587, seguido por Hamilton (1min19s623), Kimi Räikkönen (1min19s948) e Robert Kubica (1min20s367).



A segunda sessão será realizada entre 10 h e 11h30 (horário de Brasília). No sábado (5), Silverstone terá o treino classificatório. A largada para o GP está marcada para domingo, às 9 h.



Massa tem dois pontos (48 a 46) de vantagem para o polonês Kubica no Mundial, com oito provas disputadas. O atual campeão - e seu companheiro de escuderia - Räikkönen está em terceiro, com cinco pontos de diferença para o líder.