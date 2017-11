Não vamos inventar a roda, defende Micarla de Sousa a respeito do trânsito

Vlademir Alexandre Micarla de Sousa também defendeu a criação de um teatro municipal em Natal.

O Veículo Leve sobre Trilhos, ou metrô de superfície, proposta que divide com Fátima Bezerra ("União por Natal") e que tem sido criticada pelo candidato Wober Júnior ("É Melhor para Natal") também foi mencionado.Quando perguntada especificamente sobre o índice de evasão escolar, a candidata defendeu a escola em tempo integral, a escola aberta, e disse que a evasão é maior a partir do 5º. ano. Segundo ela, só disciplinas não bastam para segurar o jovem na escola. O jornalista completou: o índice de evasão é de 50%.Com relação à cultura, Micarla disse que essa é a melhor forma de se fazer inclusão social. Ela prometeu incentivar artistas locais com isenção de ISS, estabelecer núcleos culturais e construir um teatro municipal, a exemplo de Mossoró.