Felipe Massa é sexto em Monza; Hamilton cruza em sétimo Com uma vitória histórica, Sebastian Vettel venceu o Grande Prêmio da Itália.

O piloto da Toro Rosso Sebastan Vettel, de 21 anos, entrou para a história do Formula 1 neste domingo (14), ao vencer o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Com o primeiro lugar, o alemão sagrou-se o mais novo piloto a triunfar em uma prova da competição. Depois de largar na primeira colocação, debaixo de muita chuva, o piloto liderou de ponta a ponta, resistindo às investidas de Felipe Massa, da Ferrari.



O pódio foi completado por Heikki Kovalainen, da Mclaren, e Robert Kubica, da BMW, na terceira posição. O bi-campeão mundial Fernando Alonso cruzou na quarta colocação.



Felipe Massa não conseguiu um bom desempenho sob a chuva e chegou em sexto. O concorrente direto na briga pelo campeonato, Lewis Hamilton, da Mclaren, chegou uma posição atrás. Com o resultado, a diferença entre Hamilton e Massa caiu para apenas um ponto (78 a 77).



Com uma corrida de recuperação, o inglês saiu da 14ª colocação, fazendo ultrapassagens importantes e evitando que Massa assumisse a ponta da tabela. O companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, cruzou na 14ª colocação, ficando ainda mais distante da briga pelo título. Os brasileiros Rubens Barrichello e Nelson Piquet completaram a prova em 16º e 17º, respectivamente.