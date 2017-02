Jorge Vercillo mostra seu novo show em Natal

Divulgação/ Washington Possato Cantor mostra seu novo show Todo Nós Somos Um, nesta sexta-feira (11).

O cantor Iggor Dantas, vocalista da banda Nova Sensação, que agora faz carreira solo, abrirá a noite, às 22h30. Recentemente, Iggor se apresentou na noite com o show Jorges, em homenagem aos cantores Jorge Vercillo e Seu Jorge.Das canções do novo álbum, apontado pela crítica musical como o melhor trabalho de Jorge Vercillo, o cantor e compositor apresenta neste show o novo single, “Devaneio”, de autoria própria, além da primeira música de trabalho do disco, "Ela une todas as coisas” (parceria com Jota Maranhão), canção que já é sucesso nas rádios de todo o país.Para celebrar a nova fase, Vercillo também apresentará aos fãs natalenses outras composições próprias do recente disco, como "Tudo o que tenho", “Cartilha” e "Toda Espera", além das novas criações com seus parceiros, entre elas “Numa corrente de verão” (com Marcos Valle), “Camafeu Guerreiro” (com Paulo César Feital) e “Todos nós somos um” (com Dudu Falcão), faixa que batiza o álbum.No repertório do show, há também espaço para os sucessos de sua carreira, como "Monalisa”, “Homem Aranha”, “Que nem maré” e “Fênix” (em parceria com Flávio Venturini).Jorge Vercillo sobe ao palco do Boulevard acompanhado de músicos experientes, como Paulo Calasans (teclados), Vinícius Rosa (guitarra, violões), André Neiva (contrabaixo), Cláudio Infante (bateria), Bruno Santos (trompete), Glauco Fernandes (violino) e Cidinho Moreira (percussão).Os ingressos estão à venda na loja La Femme Lingerie do Midway Mall, ao preço de R$ 50 (inteira), R$ 25,00 (meia) e mesas a R$ 160 para 4 pessoas.

Jorge Vercillo: Todos Nós Somos Um

Sexta-feira - 11/07Boulevard - Av. Maria Lacerda, Nova ParnamirimIngressos na loja La Femme Lingerie do Midway Mall,ao preço de R$ 50 (inteira), R$ 25,00 (meia)Mesa: R$ 160 (para 4 pessoas).Mais informações: (84) 3646-3292.