FNF define fórmula de disputa do Estadual 2009 Campeonato terá participação de 12 clubes e começa dia 21 de janeiro.

Dois turnos com jogos de ida e decisão em turno único, se for necessário. Assim será a fórmula do Campeonato Estadual de 2009, que foi definida na terça-feira (30) em reunião realizada na sede da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF).



No encontro envolvendo a diretoria da FNF e os representantes dos clubes ficou acertado que o campeonato começa dia 21 de janeiro e três clubes serão rebaixados no final das disputas e vão poder jogar a Série B de 2009.



No primeiro turno do Estadual, os doze clubes jogam todos contra todos. A ordem dos mandos de campo ficou definida de acordo com a classificação do campeonato deste ano onde os seis primeiros (ABC, América, Potiguar de Mossoró, Assu, Santa Cruz e Potyguar de Currais Novos) terão direito a seis jogos em casa.



Em seguida, os dois primeiros colocados decidem o turno em jogo único. Nesse aspecto, o melhor colocado tem o direito de jogar em casa e pelo empate.



No segundo turno, somente os seis melhores classificados participam se enfrentando em jogos de ida e volta. Após os confrontos definidos para as equipes, os dois primeiros colocados decidem o turno em jogo único, prevalecendo a mesma regra do primeiro turno onde o melhor será o mandante e tem a vantagem do empate.



Caso o vencedor dos dois turnos seja uma mesma equipe, o campeonato fica decidido e encerrado. Por outro lado, se houver um vencedor para cada turno, será marcado um jogo final e único com os campeões de cada turno e o time com melhor campanha entre os dois joga em casa e pelo empate.