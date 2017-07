Sandro Pimentel defende políticas contra o turismo sexual

Alan Oliveira - O turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte. Gera mais de 120 mil empregos em todo o Estado, boa parte na capital. Para consolidar a atividade, é preciso investir mais em divulgação de nosso destino. Os empresários do setor pedem atenção do governo municipal quanto ao orçamento para divulgação. Uma campanha promocional do destino que não é feita há anos pela Prefeitura de Natal. Em seu governo, a Secretaria de Turismo de Natal vai ter orçamento significativo para divulgação, colocando Natal de volta na mídia nacional e internacional?



Sandro Pimentel -

O turismo é muito importante para qualquer cidade. No entanto, a população precisa de ações que dêem conta dos problemas de drenagem, saneamento, entre outros. Se o turista não encontrar uma boa qualidade de vida na cidade, ele não se sente estimulado para visitar a cidade, gastar dinheiro e, consequentemente, gerar empregos. Outro ponto importante é o turismo sexual. Nós temos políticas para combater essa prática. Não podemos admitir que turistas venham até a nossa cidade para abusar sexualmente das nossas crianças, adolescentes e jovens. Nossa administração também vai desenvolver o turismo ecológico.