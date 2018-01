Oitava edição do Cultura no Trem traz Letto Ottel e grupo de teatro Programação começa às 08h, na Estação de Trens da Ribeira, em Natal.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Natal (CBTU – Natal) realiza neste sábado (27) a oitava edição do projeto Cultura. Nesta semanal, as atrações são músico Letto Ottel e a Turma de Teatro de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU). A programação começa às 08hs, na Estação de Trens da Ribeira, em Natal.



Letto Ottel nasceu no Rio de Janeiro e veio para Natal aos dois anos de idade. Há dez anos na música, Letto tem hoje 23 anos e se destaca fazendo apresentações de músicas próprias seguindo a vertente do folk rock, em arranjos de voz e guitarra.



Já a Turma de Teatro de Trânsito da STTU vai fazer uma encenação de cordel, com foco em ações educativas no combate à acidentes de trânsito.



A programação ainda vai contar com recital de poesia, literatura de cordel, coco de embolada e capoeira. Às 09:40hs, o trem parte com destino à Ceará Mirim contando com animadores durante todo o percurso.



O projeto tem como objetivo divulgar o trabalho de artistas potiguares, além de permitir a população o acesso à cultura e entretenimento a baixo custo. O passageiro paga apenas R$ 0,50 (cinqüenta centavos) referente à passagem para desfrutar de um passeio com programação cultural.



O Cultura no Trem acontece todo último sábado de cada mês e tem como público alvo os usuários tradicionais e a sociedade em geral.