ABC bate a Ponte de virada e afasta a crise América também começa perdendo, mas vence com show de Daniel.

ABC e Ponte Preta caminhavam para um empate em Campinas, hoje (12) à noite, resultado que manteria as situações das duas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, aos 45min do segundo tempo, Jean Carioca recebeu um passe em lançamento perfeito de Rodriguinho, que acabara de sair do banco, e marcou um gol que deu a vitória aos potiguares por 2 a 1. Assim, interrompeu o mau momento de sua equipe na competição nacional e alijou os mandantes da zona de promoção à primeira divisão.



Jean Carioca já havia feito o primeiro gol do ABBC, recebendo uma enfiada de bola de Márcio Hahn, no primeiro tempo, tocando com categoria por cima do goleiro Aranha. O camisa 10 do ABC, que ficaria no banco caso Marcelo Silva não tivesse suspenso, foi o grande nome da partida.



O ABC não vencia um jogo sequer na Série B desde o dia 15 de julho, quando fez 4 a 0 sobre o São Caetano em São Caetano do Sul. Desde então, o time potiguar amealhou dois empates e três derrotas até esta terça-feira.



Para a Ponte Preta, em contrapartida, o revés desta terça-feira tem reflexos negativos numa partida que deu sinais claros que partiria para uma goleadano início da partida. O time de Campinas ficou estagnado nos 29 pontos, foi ultrapassado pelo Santo André e deixou a zona de promoção para a elite nacional.





Daniel determina vitória de virada do América



Em um segundo tempo emocionante, o América-RN conseguiu uma virada espetacular no Campeonato Brasileiro da Série B. Com dois gols do meia Daniel, o time potiguar bateu o Barueri, por 3 a 1, no Estádio Machadão, em Natal, pela 18.ª rodada da competição.



O time do América mudou completamente de "cara" quando Daniel, que nem merecia ficar no banco pelo que vem apresentando bnos últimos jogos. O meia entrou com personalidade, levou o América à frente e ainda contou com a sorte de marcar dois gols.



Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 20 pontos, mas continuam ameaçados pelo rebaixamento. Já o clube paulista acumulou sua terceira derrota seguida e segue fora do G4, com 27.





Corinthians sofre empate do Avaí no final e vê G-4 embolado



Na partida considerada a "final antecipada" da Série B, o líder Corinthians e o vice Avaí ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta terça-feira, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Douglas abriu o placar para o time paulista, mas Evando, de bicicleta, conseguiu o empate para os donos da casa, a sete minutos do fim do jogo.



Com esse resultado, a situação do Corinthians segue delicada na Série B. Apesar de chegar aos 36 pontos, o time paulista permanece com uma vantagem de apenas dois tentos para o Avaí .





Os resultados da rodada

Gama 1 x 0 Ceará

Fortaleza 1 x 2 Bragantino

América-RN 3 x 1 Grêmio Barueri

Juventude 3 x 4 São Caetano

Marília 3 x 1 Bahia

Avaí 1 x 1 Corinthians

Ponte Preta 1 x 2 ABC

CRB 3 x 0 Paraná Clube

Santo André 1 x 0 Criciúma

Vila Nova-GO 2 x 0 Brasiliense-DF



