Portal Nominuto.com ficou indisponível por causa de transferência de servidor Transferência foi feita em razão da fusão da empresa Delix Data, servidor do Nominuto.com, e a SAN Internet Brasil.

O portal Nominuto.com esteve fora do ar desde as 21h da sexta-feira (26) até às 23h59 deste domingo (29). O motivo foi a transferência de servidores, em razão da fusão da empresa Delix Data, servidor do Nominuto.com, e a SAN Internet Brasil.



Em razão disso, todos os sites hospedados na Delix Data passaram pelo mesmo problema. Pedimos desculpas aos nossos internautas pelo transtorno, no entanto, esclarecemos que não comunicamos sobre a indisponibilidade temporária porque não soubemos do fato a tempo.



A direção do Nominuto.com informa ainda que esta semana o portal poderá estar indisponível por alguns momentos, pois estará sendo feita a migração para um servidor de maior capacidade.



Após essas mudanças, o Nominuto.com estará pronto para atender toda a demanda de acessos sem apresentar mais problemas. Assim, o internauta poderá navegar à vontade pelo portal e conferir as notícias que "estão chegando".