Nasemana: Eleição municipal é samba do crioulo doido

, que circula neste sábado, destaca a proliferação de alianças políticas nas eleições municipais, que atropelam os partidos e confundem o eleitor.

Editorial:

Jogos Paraolímpicos de Pequim não revelam nenhuma surpresa.

Diógenes Dantas:

DEM aposta na desinformação para criar embaraço nas emendas de Fátima Bezerra.

Saiba quais os demais assuntos abordados pelo Nasemana:

• Na Política: O relato de quem participou do processo de elaboração da Constituinte de 1988.• Na Política: Família Rosado ensaia reunificação.• Na Cidade: Natal e os entulhos do saneamento.• Na Cidade: Mesmo com tantas informações existentes as pessoas ainda se mostram indecisas quanto à escolha da profissão.• Na Cidade: População reclama dos vagões antigos dos trens urbanos e desconhece o VLT.• Na Entrevista: Fernando Lima, gerente geral da unidade da Petrobrás no Ceará e no Rio Grande do Norte, fala sobre biocombustíveis, o conflito na Bolívia, a área do pré-sal e as metas produtivas da empresa.• Na Polícia: Mais de 200 presos continuam em cadeias públicas de Natal pela lentidão da Justiça.• Marcos Alexandre: O erro de cálculo de José Dias nas emendas de Fátima Bezerra.• Roberto Guedes: Wilma quer pai e filho na equipe.• Na Economia: Chegada de empresas do mercado nacional não afeta valor dos imóveis do RN.• Na Tecnologia: Cuidado com o Spam, as mensagens indesejadas que enchem as caixas de e-mail e podem conter vírus.• 20 Perguntas: Saiba mais sobre diabetes.• No Dois: Câmeras espalhadas pelos mais diversos ambientes e estabelecimentos colocam a privacidade das pessoas em cheque.• Na Gastronomia: Torta de merengue e morango é linda por fora e leve por dentro.• Na seção Estar Bem, Gabriela Duarte comenta o Elastional +R, produto que estimula a renovação celular.• Na Cultura: Colecionador Tendson Silva destaca a importância social e educativa dos jogos de tabuleiro.• Na Cultura: Cantoras motivacionais Léia e Sônia preparam 6º CD da carreira e gravação de DVD no TAM.• Alex de Souza: 25 anos de risos e desastres de Groo, o Errante.• Getúlio Soares: Praia de Tambaba realiza primeiro congresso de naturismo.• No Esporte: Moura afirma que objetivo é fazer com que o América volte a revelar jogadores como em épocas distantes.• No Esporte: Jorge Moura: Ele respira esporte• No Esporte: A oficialização da Federação de Golfe do RN deve ser uma boa jogada no campo turístico.• No Esporte: "Tifosi" adota Massa.• Alan Oliveira: O dirigente Clodoaldo Silva.• Edmo Sinedino: Pior que desempenho da seleção, só a torcida carioca nas arquibancadas.• No Turismo: Pesquisadores tentam resgatar os "Jardins de Burle Marx".• Zenaide Castro: Programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, destaca belezas potiguares.• A coluna Noestilo destaca a mistura sonora do festival Coca-Cola Zero.