Arrecadação de tributos federais no acumulado do ano é recorde Segundo números divulgados nesta quinta-feira (25) pela Receita Federal, foram arrecadados R$ 451,975 bilhões.

Brasília - A arrecadação dos tributos federais fechou os primeiros oito meses do ano com recorde. Segundo números divulgados nesta quinta-feira (25) pela Receita Federal, foram arrecadados R$ 451,975 bilhões, montante 10,33% maior que o acumulado no mesmo período do ano passado.



Somente em agosto, o governo federal arrecadou R$ 53,93 bilhões. O valor é o maior já registrado para o mês, representando alta de 4,26%, na comparação com agosto de 2007. As variações são corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do governo.



Apesar da alta, o crescimento da arrecadação desacelerou no último mês. Até julho, a alta das receitas tinha sido de 11,2%, descontado o IPCA.



Segundo a Receita, o aumento da arrecadação foi provocado, principalmente, pelo crescimento da economia, que impulsionou as vendas, a produção industrial, os lucros das empresas e a massa salarial.



Os tributos que registraram maior crescimento de janeiro a agosto foram o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com alta real - descontado o IPCA - de 151,72%. No início do ano, o governo elevou as alíquotas do IOF sobre operações de crédito para compensar o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).



A receita da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registrou a segunda maior elevação: 28,21%. De acordo com a Receita, esse aumento foi provocado pela elevação da alíquota de 9% para 15% da CSLL das instituições financeiras e pelos lucros maiores das demais empresas registrados neste ano, o que elevou a arrecadação do tributo.



Na contramão das receitas recordes, a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) registrou queda de 20,44% no acumulado do ano. Essa baixa, avalia a Receita, corresponde à desoneração da Cide para a

gasolina e o diesel, anunciada em maio, para impedir que o aumento do preço dos combustíveis nas refinarias fossem repassados aos consumidores.