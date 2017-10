Concurso da Marinha para soldado fuzileiro atrai 15 mil candidatos

Maiara Cruz Provas em Natal estão sendo aplicadas nas arquibancadas do Machadão.

As provas estão sendo realizadas nas cidades de Salvador-BA, Rio de Janeiro-RJ, Porto Alegre-RS, Belém-PA, Brasília-DF, Manaus-AM, Ladário-MS e em Natal-RN, onde 750 pessoas se inscreveram para o concurso. Aqui, as provas estão sendo realizadas no estádio Machadão, das 9h às 13h.