Noite violenta em Natal: Itep registra quatro homicídios nas últimas horas

Do fim da tarde deste sábado (16) até a manhã deste domingo (17), o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) registrou quatro homicídios em Natal, todos com característica de execução. Em um dos crimes, dois homens foram assassinados quando saíam de uma festa no loteamento Santa Cecília e, no conjunto Pajuçara, outro homem morreu com pelo menos seis disparos de arma de fogo.De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), no fim da tarde deste sábado, um corpo sem identificação foi encontrado na rua Ítalo Pinheiro, próximo as margens do Rio Potengi, em São Gonçalo. Por volta das 22h, a polícia registrou outro crime, também na zona Norte de Natal.Gerlanio Silva de Lima, de 27 anos, foi executado com pelo menos seis tiros na rua presidente Castelo Branco, no conjunto Pajuçara. O Ciosp informou que o acusado de cometer o crime não foi identificado. No local do homicídio, os moradores não souberam dar informações.Durante a madrugada, por volta de 1h20, um duplo homicídio foi cometido no loteamento Santa Cecília. A polícia informou que Fábio Moura, de 29 anos, e Marcilio da Costa Junior, de 30 anos, saíam de uma festa quando foram abordados pelos acusados. As vítimas estavam em uma motocicleta, quando foram trancados por um veículo.Eles foram alvejados por vários tiros. Marcilio morreu no local, enquanto Fábio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Santa Catarina. Populares informaram a policiais que estiveram no local, que as vítimas eram usuários de drogas.

Não identificados

Em relação ao corpo encontrado próximo as margens do Rio Potengi, o divulgou as características. Segundo os atendentes de necrotério do Itep, trata-se de um homem com idade aproximada de 30 anos, 1,85 m, pesando 75 quilos, pardo, cabelo curto. Além disso, ele tem a tatuagem de um pitbull em uma das pernas e de um escorpião no tórax.Outro corpo não identificado também deu entrada no Instituto Técnico-Científico de Polícia. Uma mulher branca, 1,60m e cabelos claros nos ombros, foi encontrada morta entre a avenida Prudente de Morais e a rua Jundiaí, em Petrópolis. Ela não apresentava sinais de violência e pode ter morrido por overdose.Os atendentes destacaram ainda que a mulher tem tatuagem de um duende no ombro, além de um cavalo e uma flor. O Itep pede que quem tiver algum parente com essas características desaparecido procure o órgão para fazer o reconhecimento.