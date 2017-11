Wilma de Faria, Garibaldi Alves e Carlos Eduardo falam à ministra da Casa Civil

Vlademir Alexandre Wilma de Faria se disse admiradora pessoal da ministra.

Carlos Eduardo, que chamou a ministra de Dilma “Rousset”, disse que soube fazer bons projetos e encontrou no governo federal um grande parceiro. Segundo o prefeito, Natal foi uma das primeiras cidades a receber recursos, e hoje administra mais de 600 milhões de reais de investimentos.Ele também pediu voto para a candidata Fátima Bezerra (“União por Natal”). “Escolhemos alguém que reunisse parceiros importantes para que essa administração continue e avance. Ela tem amadurecimento e experiência – e isso vale muito – e conseguiu ser relatora do maior projeto de educação do Brasil que é o Fundeb.”Garibaldi, que iniciou dizendo que gostaria de fazer uma saudação sem pedidos, reivindicou uma solução para o problema do petróleo. Ele também elogiou a ministra. “O governo Lula era um sem Dilma e agora é outro com Dilma.” E fez uma brincadeira: “Espero que Lula não se incomode, mas pelo que estão dizendo por aí, acho que não vai se incomodar de jeito nenhum.”Wilma de Faria se disse admiradora pessoal da ministra e elogiou sua candidata. “Uma governadora precisa de bons prefeitos, e boa prefeita eu sei que Fátima será.”