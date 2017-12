Guarda Municipal de Natal cria “Pelotão Escolar” Destacamento tem a função específica de “desenvolver ação de segurança patrimonial, vigilância e educação para a segurança junto às escolas municipais e seu entorno”.

A Guarda Municipal de Natal passa a contar a partir de agora com um Pelotão Escolar. Esse destacamento tem a função específica de “desenvolver ação de segurança patrimonial, vigilância e educação para a segurança junto às escolas municipais e seu entorno”, segundo texto do decreto número 8.539, publicado na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Município (DOM).



O documento, que é assinado pelo prefeito Carlos Eduardo Alves, estabelece que o “Pelotão Escolar é unidade formada exclusivamente por Guardas Municipais, por requisição do secretário municipal de Educação ao secretário municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU)”.



Carlos Eduardo determinou que a STTU deve providenciar, junto à Guarda Municipal, a imediata instalação do Pelotão Escolar. Segundo o decreto, “compete à Secretaria Municipal de Educação programar e implementar treinamento específico, assim como arcar com o ônus da remuneração do pessoal integrante do Pelotão Escolar”.



O treinamento do pessoal que vai trabalhar no Pelotão ficará por conta da Secretaria Municipal de Educação, que poderá contar com o apoio da Guarda Municipal e da própria Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, órgão ao qual a Guarda Municipal se encontra vinculada por força de lei. Não haverá mudança no salário dos guardas municipais destacados para integrar o Pelotão Escolar.