Portuguesa que tentava traficar cocaína é condenada a quatro anos de prisão

PF/Divulgação Ana Cristina Lopes foi presa em flagrante pela Polícia Federal em julho

Ana Cristina Borges Mata foi presa no dia 10 de julho deste ano no Aeroporto Internacional Augusto Severo, quando tentava embarcar 27,9 kg de cocaína para Portugal.No depoimento, a portuguesa confessou ter praticado o crime e afirmou que tinha recebido a droga de um nigeriano em São Paulo (SP). Disse que não sabia que tipo de droga estaria levando, mas confirmou que acertou com uma pessoa de nome José para fazer o transporte da substância. Ela disse ainda que aceitou a proposta pelo fato de estar desempregada e receberia cinco mil euros para realizar o serviço.A denúncia foi encaminhada pela procuradora da República Cibele Benevides Guedes da Fonseca. "Mesmo sabendo que a droga não chegou a Portugal porque foi interceptada com antecedência pela Polícia Federal, o crime de tráfico de entorpecentes foi consumado somente pela tentativa de transportar o material", destaca a procuradora.Para o crime, a pena-base seria de cinco anos, mas foi atenuada para quatro anos em razão da confissão espontânea, por ser ré primária e possuir bons antecedentes, argumentos alegados pela defesa. A portuguesa deverá cumprir a pena em regime fechado, na Penitenciária João Chaves em Natal, e não em Portugal como a defesa chegou a pedir.

* Fonte: Procuradoria da República no RN.