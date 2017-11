Brasil ensaia jogadas para enfrentar a Bolívia Juan e Lucas devem ser confirmados nas vagas de Kleber e Gilberto Silva, respectivamente.

A Seleção Brasileira encerrou ontem (09)os preparativos para o jogo desta quarta-feira (10) contra a Bolívia, às 21h50, no Estádio Olímpico João Havelange - Engenhão. O técnico Dunga e o assistente técnico Jorginho comandaram um treinamento de jogadas de bola parada, na cobrança de escanteios e faltas do lado da área.



Primeiramente, foram repetidas cobranças de escanteios, em ações ofensivas e defensivas, executadas por Ronaldinho e Elano do lado direito e Juan e Kleber, do lado esquerdo.



Em seguida, foram repetidas cobranças dos dois lados da área. Depois, os jogadores da Seleção Brasileira se enfrentaram no treino de dois toques, o tradicional rachão ou pelada de vésperas de jogos.



As escalações dos times se repetem nesses confrontos, sempre cercados de muita rivalidade. De um lado, o time que tem Diego como capitão, e do outro, o time de Robinho.



Ninguém quer perder. O técnico Dunga acompanha o duelo atentamente. Jorginho foi o árbitro, já que Paulo Paixão comandava um trabalho para o zagueiro Juan.



O time de Diego, com o colete laranja, venceu o de time camisa azul por 5 a 3. Robinho fez 1 a 0 para o time de camisa azul e festejou. Durou pouco a sua alegria.



O time de colete laranja virou o jogo até chegar a uma goleada de 5 a 1. Lúcio, Kleber, Lúcio, duas vezes, e Diego fizeram os gols, pela ordem.



O time de colete laranja começou a correr mais e diminuiu com Ronaldinho e Julio Baptista.



Não dava mais tempo para reverter o placar de 5 a 3 para o time de colete laranja. Lúcio, que foi o artilheiro com três gols, ainda teve outro corretamente anulado por Jorginho.



O time de colete laranja venceu com Julio Cesar, Rafinha, Juan, Luisão, Diego, Elano, Nilmar, Kleber, Maicon e Lucas.



O time de camisa azul Renan, Julio Baptista, Luís Fabiano, Josué, Luisão, Alex Silva, Jô, Hernanes, Robinho e Ronaldinho.



Para a partida contra a Bolívia, hoje, o Brasil deve formar com Júlio César, Maicon, Lúcio, Luisão e Juan; Lucas, Josué e Diego; Ronaldinho, Robinho e Luís Fabiano. Juan na vaga de Kleber, expulso, e Lucas para Gilberto Silva, são as alterações praticamente definidas.



Com informações da CBF News