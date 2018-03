Parlamento Jovem toma posse na Câmara Municipal do Natal Estudantes da rede pública de ensino terão aulas sobre processo legislativo e fiscal, além de apresentar projetos e realizar votações.

Na manhã desta terça-feira (7), o Parlamento Jovem da Câmara Municipal do Natal foi empossado. A solenidade, que contou com a presença dos vereadores da cidade, do secretário estadual de Educação Rui Pereira, além de membros da Receita Federal e Secretaria de Tributação, deu posse a 21 vereadores jovens e elegeu a mesa diretora.



Criado pela Mesa Diretora após a aprovação de um projeto de resolução do vereador Júlio Protásio (PSB), o Parlamento Jovem terá reuniões às terças e quintas-feiras, datas em que ocorrem as visitas do projeto Escola na Câmara. Os alunos que compõem a “Câmara” são da Escola Estadual Berilo Wanderley, que obteve excelentes resultados de desempenho e tiveram as melhores redações entre os participantes do programa Escola na Câmara.



Durante as reuniões, os alunos terão aulas sobre o processo Legislativo, com os procuradores da Câmara Municipal, e terão o conhecimento sobre o processo fiscal e de arrecadação, onde membros da Receita Federal irão ministrar aulas para os vereadores jovens, após uma parceria firmada entre a CMN e a Receita Federal.



Segundo a representante do programa nacional de Educação Fiscal da Receita Federal no Rio Grande do Norte, Eurides Cunha Costa, a intenção da instituição é contribuir com os alunos para que eles possam “ter as noções básicas de um legislador e a atuação que devem ter em uma cidade”. Após a teoria, os vereadores passarão à prática.



De acordo com Lúcia Viana, coordenadora do programa Escola na Câmara, no início de novembro os vereadores jovens já deverão estar em plenário e apresentarão seus projetos para melhoria da cidade durante as sessões do Parlamento Jovem, que também terão os discursos e todos os demais procedimentos que ocorrem durante as sessões dos vereadores de Natal.



O vereador Júlio Protásio, que presidiu todo o ato solene, acredita que o Parlamento Jovem é uma oportunidade de que os jovens possam conhecer melhor a verdadeira função de um parlamentar. “Saúdo e me congratulo com todos os parlamentares jovens e esperamos que eles aproveitem e desempenhem um bom mandato”, disse.



Durante a votação, os 21 parlamentares jovens elegeram a chapa 1 para a Mesa Diretora, com Damião Neves Silva como presidente, Diego Maris Vilela Lima é o vice, e Joanny Carlém Ferreira Bezerra e Roseli Lopes Monte são a primeira e segunda secretária, respectivamente.