Portabilidade de celular: 20 perguntas

Ilustração: César Augusto

A portabilidade numérica é a facilidade que possibilita ao cliente de serviços de telefonia fixa e móvel manter o número do telefone, independentemente da operadora do serviço a que esteja vinculado.Mudar de endereço, sem mudar de operadora, desde que seja na mesma Área Local (município ou conjunto de localidades com continuidade urbana); mudar de operadora sem mudar de endereço; mudar de endereço e de operadora, desde que na mesma Área Local; mudar de plano de serviço sem mudar de operadora.Mudar de operadora dentro da mesma Área de Registro (DDD) e mudar de plano de serviço.A ativação começou em 1º de setembro e será feita gradativamente. Até 1º de março de 2009, todo o Brasil deverá estar coberto pela portabilidade nas telefonias móvel e fixa.Pelo cronograma da Anatel, o estado deverá disponibilizar o serviço de portabilidade entre 10 a 16 de novembro de 2008.O Regulamento Geral de Portabilidade foi aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em março de 2007. O documento foi levado a consulta pública em setembro de 2006 com a realização de audiências públicas em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo.. Foram 63 dias da consulta e quase mil contribuições da sociedade.Para a Anatel, a portabilidade é um estímulo à competição, à redução nos preços e à melhoria na qualidade do atendimento ao usuário.Pela regra, o usuário poderá fazer quantas mudanças desejar.Sim. Para isso, a Anatel fixou em R$ 4,00 o valor máximo que poderá ser cobrado do usuário pela portabilidade numérica.A própria Anatel fará a fiscalização e o acompanhamento da implementação da portabilidade em todo o Brasil para que os prazos e as regras sejam obedecidos.A solicitação deve ser feita junto à nova operadora, através dos canais de contato.Pelo Regulamento Geral, a operadora só pode se negar a aceitar o pedido de portabilidade nos seguintes casos:quando os dados enviados pelo usuário estiverem incorretos ou incompletos; se houver em andamento outra solicitação de portabilidade para o mesmo número; se o número do telefone for inexistente; se o número do telefone não estiver designado a nenhum cliente; se o número do telefone for temporário; se o número do telefone estiver designado a um telefone de uso público ou se o número do telefone for de uma operadora fixa e a portabilidade for para uma operadora móvel e vice versa.Sim. No entanto, nos casos de inadimplência, as operadoras podem restringir as opções de planos de serviço a serem escolhidos pelo novo usuário.A portabilidade não muda o contrato firmado com a operadora atual e para que a mudança seja feita é preciso haver a rescisão do contrato, o que não libera de multas previstas, por quebra contratual.Para a telefonia móvel, o prazo máximo é de cinco dias úteis para o primeiro ano de implantação, a partir do segundo ano, o período será reduzido para três dias úteis. No caso da telefonia fixa, o prazo máximo é de sete dias corridos.Para ter essa informação é preciso entrar em contato com a operadora através do site ou call center. Alguma operadoras já criaram estratégias para informar ao usuário, como tocar um "bip", quando o usuário estiver ligando para um número da mesma operadora.A portabilidade permite que um cliente de telefonia móvel ou fixa, mesmo trocando de operadora, mantenha o número de seu telefone. O desbloqueio de aparelho permite, apenas, que o cliente use o chip da operadora que quiser no seu aparelho.Mesmo nesses casos a portabilidade é possível, porém o usuário deverá adquirir o equipamento de acordo com a tecnologia da nova operadora.Os serviços podem ser mantidos, porém as condições serão as oferecidas pela nova operadora.Nos dois primeiros dias da implementação da portabilidade no Brasil, foram registradas pela ABR Telecom 1.993 solicitações de troca de prestadora com manutenção do número de telefone.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 24 - 6 a 12 de setembro de 2008)