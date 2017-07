O zagueiro Glauco não é mais jogador do ABC. O jogador e o clube conversaram durante a tarde de ontem (8) e de forma amigável e em comum acordo, as partes chegaram à decisão pela rescisão contratual do atleta. Glauco assinou os últimos detalhes do encerramento do contrato neste sábado (9) e já viajará para São Paulo na próxima segunda-feira (11).Glauco havia chegado ao Mais Querido no dia 16 de abril, como reforço para as finais do Campeonato Estadual e para disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, e fez 7 jogos com a camisa do ABC. Foram os dois da final do Estadual contra o Potiguar de Mossoró e cinco jogos na Série B, contra Vila Nova (GO), Avaí (SC), Fortaleza (CE), Bahia (BA) e Santo André (SP).Fonte: www.abcfc.com.br