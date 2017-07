"Turismo Forte" quer reestruturar o setor Com cerca de cinco mil estabelecimentos cadastrados no estado, o sindicato fechou uma série de parcerias.

Com cerca de cinco mil estabelecimentos cadastrados no Estado, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Rio Grande do Norte fechou uma série de parcerias — com empresas, bancos e convênios de saúde — com o objetivo de fortalecer o segmento. Essas parcerias fazem parte do programa “Turismo Forte”, que será lançado na próxima quinta-feira (14), às 18h, no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra.



O enfraquecimento do turismo local foi um dos principais fatores que pesaram para que o sindicato tivesse a iniciativa, embora a necessidade de melhorar as condições do setor já existisse. Segundo o presidente da SHRBS, Paulo César Gallindo, os altos índices de dengue, aliado à chuva e a queda do dólar, desencadearam uma queda no fluxo de turistas do estado.



“ Não podemos ficar só reclamando, temos que participar de alguma forma. Os empresários precisam se unir com governo e prefeitura para conseguir melhorias”, diz Gallindo.



Dentre os benefícios que passarão a ser oferecidos com o programa, para facilitar as compras dos empresários do setor, o sindicato elaborou um site, em que funcionará uma central de vendas. Além da comodidade para pesquisar, os associados poderão adquirir produtos de forma cooperada, o que baixa o preço da mercadoria em até 15%.



Dois cartões de crédito proporcionarão taxas diferenciadas, isenção da tarifa de conta corrente, por até dois anos, limite de crédito especial e atendimento personalizado. O “Turismo Forte”, também beneficiará os trabalhadores com planos de saúde, com 50% de desconto e sem carência.



O programa ainda conta com apoio jurídico, contábil, de consultoria e marketing, bolsa de empregos e outros convênios.



A pesquisa para detectar os principais problemas dos afiliados começou no início da baixa estação. O requisito que mais apresentou necessidade de reestruturação foi a gestão de negócios.



Pensando no melhor andamento da administração dos estabelecimentos, o SHRBS junto com o Ministério do Turismo, promoverá o programa Qualifica, que funcionará como uma reciclagem para proprietários de gerentes de hotéis e restaurantes. O curso será de 160 horas e acontecerá na segunda quinzena de setembro.



Apesar dos problemas, Paulo tem boas perspectivas para o turismo potiguar. “ O deslocamento da classe D para C é uma boa notícia, pois as pesquisas apontam que essas pessoas tem como pretensão viajar”, disse.