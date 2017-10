Terceira idade: em busca de alternativas para viver melhor

Fotos: Vlademir Alexandre As aulas levantam a auto-estima, fazem os alunos produzirem e sentirem-se inseridos na sociedade.

Ela faz parte da turma de seis alunos que dedica suas tardes de segunda-feira a aprender a pintar. Outros alunos ocupam a sala pela manhã e nos outros dias da semana. Informática, dança de salão, teclado, teatro, francês e mais nove modalidades são ensinadas diariamente aos interessados com mais de 40 anos. A mensalidade custa 45 reais.O projeto faz parte da Universidade Aberta para a Terceira Idade, a UnATI, que funciona há 14 anos em duas unidades da UnP de Natal. Mas, se a terceira idade é só a partir de 60 anos, por que matricular alunos com 20 anos a menos? "Nessa idade o indivíduo começa a se perceber com um novo olhar. Ele não é velho, mas já não se sente tão jovem. É um período de dúvida", explica Deneide Guedes, coordenadora do projeto há oito anos. Para Deneide, pensar o envelhecimento já a partir dos 40 ajuda a prevenir sintomas comuns na terceira idade, como a solidão e a depressão.É o que faz Daranzate, de 50 anos. Ele é professor de matemática da rede estadual e sempre trabalhou nos três turnos. Recentemente decidiu encontrar uma brecha em sua rotina corrida para aprender a pintar, uma paixão antiga. "Tomei essa atitude depois de ver minha mãe, que envelheceu completamente ociosa porque só aprendeu tarefas domésticas durante sua vida", comentou Daranzete.Medo do envelhecimento não é propriamente o que caracteriza Mariazinha, 84 anos. "Não me assombro com pouca coisa". Ela sofreu um traumatismo craniano há dois meses e passou alguns dias na UTI, mas logo que pôde voltou às aulas de pintura, que freqüenta há três anos. Agora se preocupa em terminar o quadro de uma menina com trança no cabelo e vestido cor de rosa, e enviá-lo à neta que mora na Suíça.A enfermidade de Mariazinha não desanimou os colegas de turma. "Aqui é proibido falar em doença", diz Maria Regina James, de 56 anos. "A pessoa vem aqui para ter o que não encontra em casa: um ambiente leve, sem a sombra da enfermidade ou da morte".Na era virtual, navegar na internet e trocar e-mails significa também inclusão social, objetivo maior daqueles que têm ainda pelo menos um quinto de suas vidas pela frente.Ainda impregnados com a idéia da expectativa de vida de décadas passadas (em 1950 vivia-se em média até 46,5 anos), as pessoas se acostumaram a pensar que a proximidade dos 60 anos significa proximidade da morte.Mas a expectativa de vida mudou tanto desde então que alguns a chamam de "revolução demográfica". No último meio século, a vida média dos brasileiros pulou em cerca de 20 anos. A previsão é de que em 2030 a expectativa chegue a 78,33 anos.Mas as políticas públicas parecem não acompanhar o envelhecimento populacional. "A gente precisa de mais praças, de melhoria nos transportes públicos, de programas especiais na saúde e de um programa como a UnATI em cada bairro da cidade", lista Ana Cristina Cabral, especialista em envelhecimento saudável.É o que também esperam Mariazinha, Lourdes, Daranzate e mais os 10% da população do Rio Grande do Norte que têm acima de 60 anos. Eles querem viver os muitos anos que restam com qualidade de vida, e o que é melhor: com toda a experiência a seu favor. O que significa não "perder tempo" com o futuro. E caprichar no presente como fazem com suas pinturas.

Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 23 - 30 de agosto a 5 de setembro de 2008)