Cientec atrai bom público à praça cívica da UFRN

David Freire Cientec é prestigiada por um bom público também à noite.

No espaço destinado à Cientec, é grande a movimentação de pessoas não só da comunidade acadêmica, mas que vão ao local curiosas em saber o que é desenvolvido pelos estudantes e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.Além disso, no anfiteatro são realizadas apresentações culturais das mais variadas e há também a apresentação de bandas de estilos musicais diversos.A Cientec prossegue até o próximo sábado e conta com uma programação que começa pela manhã e se estende até o final da noite.