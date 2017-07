Karla Larissa Eitel: a TI Verde é a maior revolução depois do surgimento da informática.

Gastam muita energia, usam matéria-prima de recursos não renováveis e, principalmente, geram um lixo eletrônico, que em muitas cidades não tem um destino certo. A partir disso, os grandes fabricantes do setor começaram a pensar no desenvolvimento de produtos “ecologicamente corretos”. O que deu origem a TI Verde.Para muitos especialistas, essa é a maior revolução depois do surgimento da informática.Utilizar melhor a tecnologia e diminuir o uso de recursos não renováveis. Esse é o maior desafio da TI Verde que tem entre os adeptos, empresas como IBM, HP e Microsoft. “É o uso consciente da tecnologia”, destaca o especialista em tecnologia Microsoft, Eitel Junior.Ele explica que essas empresas estão desenvolvendo produtos que reduzem o uso de energia, como os monitores de LCD que substituíram os CRT (tubos de raios catódicos), que além de gastarem mais energia, eram fabricados com metais prejudiciais ao meio ambiente.Outra solução encontrada foi no desenvolvimento de softwares de “virtualização”, que aumentam a capacidade de processamento de dados em um espaço menos, o que é útil em data centers. O recurso permite que um mesmo servidor rode aplicações para diferentes tecnologias, diminuindo o número total de servidores ligados, o que eleva a eficiência no consumo de energia.As empresas também têm fabricado produtos, como parte externa de computador e impressoras, com materiais biodegradáveis, como é o caso da HP, maior fabricante mundial de computadores.A redução no uso de papel e de tinta, derivada do petróleo, é outro foco da TI Verde. Para isso, é possível substituir os documentos impressos por certificados digitais, que no Brasil são amparados pela legislação. “São documentos em meio digital que tem o mesmo valor de um papel assinado”, esclarece.De acordo com Eitel, a TI Verde abriu um novo caminho a ser seguido pelas empresas de tecnologia, tanto no setor de hardware quanto de software. “Para o consumidor há várias vantagens, além de estar contribuindo para a preservação do meio ambiente, a TI Verde reduz os custos dos produtos, já que, por exemplo, diminui o uso de energia”, afirma.Um estudo realizado pela Symantec sobre investimentos em TI verde em data centers, no final do ano passado, colocou o Brasil em último lugar entre 14 países analisados. Para ser considerada uma empresa que se preocupa com o meio ambiente era necessário a companhia ter, ao menos, alguma medida de preservação ambiental em fase de teste. No Brasil, 36,5% dos data centers tinham alguma iniciativa em curso. O índice foi considerado mais baixo entre os 14 países medidos pelo estudo.A má colocação do Brasil no ranking, segundo o estudo, deve-se ao fato das empresas brasileiras viverem às voltas com preocupações de infra-estrutura. Assim, os investimentos em TI verde ficariam limitados a um terço das empresas, que já possuem infra-estrutura sólida.Nas Opções de Energia do Windows (Painel de Controle - Sistema e Manutenção, no Vista; ou Desempenho e Manutenção, no XP), você pode configurar o sistema para deixá-lo em estado de espera quando ficar inativo.Desligue os dispositivos que não estão em uso. Se o periférico está ocioso e não é necessário mantê-lo ativo, desligue-o. O exemplo mais comum é o da impressora. Uma jato de tinta, em repouso, consome 4,5 watts, ou 3,24 KWh num mês — energia suficiente para manter acesa uma lâmpada de 60 watts por 54 horas.No consumo de energia no micro, o monitor costuma ser um dos principais suspeitos. Os modelos CRT respondiam por mais da metade da energia gasta pelo computador. Nos vídeos LCD o consumo é mais moderado, mas é possível economizar ainda mais. Desligue o monitor quando sair por um tempo longo.* Informações Info Online