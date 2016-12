Operação da polícia prende quadrilha e fecha desmanche de carros Prisões foram realizadas na madrugada desta sexta-feira e, em seguida, a polícia passou a realizar diligências para fechar locais onde carros roubados eram desmanchados.

Uma operação da Delegacia Especializada em Defesa e Propriedade de Cargas e Veículos (Deprov), desencadeada desde a madrugada desta sexta-feira (4), resultou na prisão de quatro homens e no fechamento de vários pontos de desmanche de carros roubados.



De acordo com o delegado Antônio Taveira, da Deprov, as prisões foram realizadas na madrugada desta sexta-feira e, em seguida, a polícia passou a realizar diligências no sentido de identificar e fechar locais onde carros roubados eram desmanchados e suas peças vendidas.



No fim da manhã, os policiais foram a um galpão em Extremoz e fecharam o local, onde funcionava um desmanche. O delegado Taveira informou também que a operação continua no início desta tarde. “Uma equipe ainda está na rua fazendo diligência no sentido de recuperar peças de carros roubados”, destacou.



Segundo o delegado da Deprov, neste momento, os quatro acusados estão sendo ouvidos na delegacia e, em seguida, serão autuados por formação de quadrilha, receptação e roubo.