Cinco brasileiros são detidos por venda ilegal de ingressos para os Jogos

Cinco brasileiros foram presos no último final de semana por venda ilegal de ingressos para os Jogos Olímpicos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (18) à Empresa Brasil de Comunicação pelo vice-cônsul da Embaixada do Brasil em Pequim, Haríolo dos Santos Araújo.Quatro brasileiros já foram liberados e tiveram a extensão do visto reduzida. Um permanecerá detido por dez dias, por motivo que ainda não foi confirmado, e será deportado assim que for solto. Todos são turistas e estão em Pequim especialmente para os Jogos Olímpicos. Eles foram detidos em diferentes momentos e locais.O vice-cônsul não forneceu os nomes dos brasileiros nem citou as cidades de origem deles, mas assegurou que todos foram bem tratados, de acordo com a legislação local. Os cinco detidos foram visitados por um diplomata do núcleo de atendimento a brasileiros. “Não foram para uma cadeia, mas para um centro de contraventores”, relatou.De acordo com a agência estatal de notícias da China Xinhua, na última sexta-feira (15) outros 110 cambistas – dos quais 17 estrangeiros – foram presos pela polícia de Pequim em uma operação desencadeada após reclamações do público. Os cambistas foram presos em flagrante com 340 ingressos. Ainda segundo a Xinhua, perto dos locais onde ocorrem os Jogos Olímpicos serão afixados avisos bilíngües alertando que a venda ilegal de ingressos é contra as leis da China.“Recomendo a qualquer brasileiro retirar, nos quiosques de voluntários, folhetos que dizem como devem se comportar os estrangeiros e devem respeitar as restrições e normas de comportamento”, orienta o vice-cônsul. A embaixada conta com um núcleo de atendimento aos brasileiros nos Jogos Olímpicos, com atendimento 24 horas pelos telefones 13522505907 e 13552072062. O telefone do plantão consular é 13801210722.

Fonte: Agência Brasil