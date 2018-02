Bovespa fecha em queda de 7,34% e dólar sobe para R$ 2,03 Dados econômicos divulgados pelo governo dos Estados Unidos aumentaram o pessimismo dos investidores e derrubaram as bolsas.

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje (2) em forte queda, no primeiro pregão após o Senado dos Estados Unidos aprovar o pacote de ajuda a bancos norte-americanos.



O Ibovespa, principal índice do mercado de ações do país, caiu 7,34%, baixando ao patamar dos 46.145 pontos. No pregão de hoje, foram negociados R$ 5,9 bilhões. Ao todo, foram realizadas 335 mil transações.



O dólar teve alta acentuada. Na Bolsa de Mercadorias e Futuro (BM&F), a moeda valorizou-se 5,48% frente ao real e fechou o dia cotada a 2,03. Desde agosto de 2007, o dólar não fechava cotado a mais de R$ 2.



Dados econômicos divulgados pelo governo dos Estados Unidos aumentaram o pessimismo dos investidores e derrubaram as bolsas, apesar da aprovação, no Senado norte-americano, do pacote bilionário para aplacar a crise.



Segundo a BBC Brasil, o Departamento do Trabalho divulgou informações sobre os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, revelando que aumentaram na semana passada para o maior nível em sete anos. O Departamento do Comércio revelou que as encomendas da indústria caíram 4% em agosto, em mais um sinal de desaquecimento da economia.



Em Nova York, os índices Dow Jones e Nasdaq operaram em baixa. Na Ásia, onde as bolsas fecharam antes do início dos pregões nos Estados Unidos, Hong Kong teve alta de 1,08% e Tóquio, baixa de 1,88%.