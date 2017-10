América escalado para enfrentar a Ponte Preta

O América realizou ontem (04), no Centro de Treinamento Abílio Medeiros, treino recreativo e técnico para a partida desta sexta-feira (05) à noite contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 20h30..Com o time confirmado desde a quarta-feira, quando realizou coletivo de apronto, o técnico rubro Ruy Scarpino definiu o restante da delegação que embarcou para o interior de São Paulo. A novidade na relação é o zagueiro Adalberto, pela primeira vez relacionado nesta competição.Daniel, Max e Emerson suspensos, desfalcam o time, mas o técnico Scarpino já definiu os substitutos. Tiago Carpini na vaga de Daniel, enquanto Souza, pela primeira vez iniciando uma partida após punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ocupa a vaga de Max. Emerson será substituído por Anderson Bill, que volta à equipe titular.Logo após o treinamento , Ruy ainda relacionou mais sete jogadores que ficarão como opção no banco de reservas, sendo o goleiro Gílson, o zagueiro Adalberto, os volantes Elias e Saulo, o meia Aloísio, e os atacantes Marcelo Nicácio e Jymmy. O América está na 16ª posição com 23 pontos, uma colocação acima da zona da degola.Se o América decepcionou na última todada perdendo em cada, a situação da Ponte Preta também não é das melhores, pois ainda não venceu neste segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O time de Campinas tenta acabar com o jejum hoje, contra o América-RN, pela 23ª rodada.Em três jogos no segundo turno, o time campineiro vem de um empate (1 a 1 com o São Caetano) e duas derrotas (2 a 0 para o Bragantino e Ceará). Com isso, a Macaca ocupa a sétima colocação, com 33 pontos, a sete do Santo André, que é o primeiro integrante do G4 - zona de acesso.O início ruim de segundo turno afastou o time campineiro do G4 – zona de acesso – da competição e deixou um pouco mais distante o sonho do acesso.Já são três jogos sem vitórias e, para piorar, duas derrotas consecutivas por 2 a 0, para Bragantino e Ceará, ambas fora de casa. A queda no rendimento derrubou a equipe para a sétima colocação, com 33 pontos, a sete do quarto colocado, o Santo André, e ameaçou o cargo do técnico Paulo Bonamigo, que acabou mantido no cargo.O América também vem baqueado por duas derrotas, mas sua luta pela reabilitação é para se distanciar da zona do rebaixamento. Após o revés para o Brasiliense, em casa, por 4 a 3, o time potiguar estacionou nos 23 pontos, ficando como 16º colocado. Um novo tropeço e a degola deve entrar em ação novamente.Liberados pelo departamento médico da Ponte Preta, o volante Ricardo Conceição e o atacante Marcelo Soares serão as duas únicas novidades do time. O primeiro entra na vaga de Jairo, suspenso, enquanto Marcelo Soares reassume a condição de titular e deixa no banco Neto Baiano, que ainda não desencantou.Aranha; Eduardo Arroz, Gum, Jean e Vicente; Deda, Ricardo Conceição, Renato e Leandrinho; Luis Ricardo e Marcelo Soares.Técnico: Paulo Bonamigo.Fabiano; João Paulo, Anderson Bill, Robson e Maizena; Júlio Terceiro, Luís Maranhão, Tiago Carpini e Souza; Cascata e Fábio Neves.Técnico: Ruy Scarpino.Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas – SP05/09/200820h30Adriano de Carvalho – TO